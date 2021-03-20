МВФ оценил темпы восстановления мировой экономики

Мировая экономика продемонстрировала больший рост, чем ожидалось, однако имеется ряд проблем и рисков, в том числе из-за появления новых штаммов коронавируса. Об этом заявил первый заместитель главы Международного валютного фонда Джеффри Окамото на Форуме развития Китая — 2021.

"В январе мы прогнозировали глобальный рост в 2021 году на уровне 5,5%, но появляются перспективы более сильного восстановления благодаря дополнительным фискальным стимулам, особенно в США, и перспективам более широкой вакцинации. Однако восстановление мировой экономики было неполным и неравномерным", — отметил Окамото.

Он добавил, что в большинстве стран ВВП остаётся значительно ниже уровня до пандемии. Кроме того, в разных странах и секторах были различные пути восстановления. Так, Китай уже вернулся к доковидному уровню роста, опередив все крупные экономики, однако этот рост по-прежнему несбалансированный.

Окамото пояснил, что за пределами КНР есть тревожные признаки того, что разрыв между развитыми странами и развивающимися рынками увеличивается. По прогнозам МВФ, около 90 миллионов человек окажутся за чертой крайней бедности.

Первый замглавы Международного валютного фонда подчеркнул, что неопределённость относительно восстановления после пандемии крайне велика. Неизвестно, насколько затяжным окажется кризис здоровья. Помимо этого, остаётся весьма неравномерным доступ к вакцинам, и в государствах с низкими доходами может не быть значительной прививочной кампании.

"Эта пандемия действительно закончится только тогда, когда закончится для всех. Другой риск — распространение устойчивых мутаций, которые угрожают снизить эффективность существующих вакцин и могут подорвать или замедлить выздоровление", — сказал Окамото.

Он отметил, что в среднесрочной перспективе коронавирусный кризис может оставить серьёзные последствия, в частности в секторах, наиболее пострадавших от пандемии. В долгосрочном периоде в МВФ напомнили об изменении климата, что также является серьёзной проблемой.

Международный валютный фонд считает, что преодолеть возникшие проблемы можно согласованными действиями всех стран. В настоящее время были предложены три приоритета. Во-первых, как можно скорее положить конец пандемии. Для этого ведущие страны должны поддержать производство вакцин и предоставить финансирование развивающимся странам.

Во-вторых, государства должны оказывать друг другу экономическую поддержку и адаптировать её на восстановление с учётом перераспределения ресурсов. Она должна быть инклюзивной и устойчивой. В-третьих, необходимо преодолеть разрыв между развивающимися и стабильными экономиками. Для этого МВФ расширил льготные программы и снизил долг для бедных стран.

Окамото заключил, что международное сообщество должно объединиться, помочь друг другу положить конец этой пандемии и заложить основу для более сбалансированного, всеобъемлющего и устойчивого глобального восстановления.

Ранее американский лидер Джо Байден утвердил рекордный пакет мер по стимулированию экономики США на $1,9 триллиона.

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