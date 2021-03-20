На Урале родители подали в суд на школу, где их сыну-третьекласснику пробило голову сосулькой

Правоохранительные органы начали доследственную проверку по факту травмирования ребёнка упавшей с крыши наледью на территории школы в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

По данным местных СМИ, в ноябре 2020 года на крыльце школы № 2 Каменска-Уральского третьекласснику пробила голову сосулька, упавшая с крыши. Ребёнка доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, наложили четыре шва. В школе извинились, но родители считают, что этого недостаточно. Они подали иск в суд, в котором требуют от учебного заведения компенсации в размере 300 тысяч рублей. Теперь к делу подключились следователи.

"По факту случившегося Следственным комитетом по Свердловской области организована доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

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