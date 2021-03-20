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Китайский учёный раскрыл, когда на Земле исчезнет нефть

Он отметил жизненную необходимость перехода на альтернативные источники энергии.

20 марта 2021, 19:37

Фото © Pixabay

Всё ископаемое топливо на Земле иссякнет уже через 50 лет. Такое заявление сделал президент Южного технологического университета КНР и член Китайской академии наук Сюэ Цикунь. Об этом сообщило издание The Paper.

По словам специалиста, за последние 250 лет благодаря увеличению добычи ископаемых источников энергии мир пережил три промышленные революции. Учитывая этот факт, а также состояние мировой экономики, учёный и спрогнозировал, что все ископаемые ресурсы закончатся через 50 лет.

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В связи с этим он настоятельно рекомендует начать активное замещение ископаемых ресурсов на альтернативные источники энергии, такие как солнечные батареи, ведь солнечную энергию почти нельзя исчерпать.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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