На Кубани водитель протаранил мужчину за то, что тот повредил его авто молотком — видео
В разговоре с полицейскими владелец машины заявил, что якобы просто перепутал режим коробки передач.
На Кубани водитель протаранил мужчину за то, что тот повредил его авто молотком. Видео © VK / krasnodar__tm
На Кубани водитель протаранил мужчину за то, что тот повредил его авто молотком. Видео происшествия опубликовано в соцсетях.
Как сообщили Лайфу в ГУ МВД по региону, инцидент произошёл на улице Сочинской. Владелец легковушки поругался с хозяином дома, рядом с которым припарковался. Сначала мужчины подрались, а когда водитель сел в свою машину, его оппонент прибежал с молотком и повредил у автомобиля зеркало. Это и вывело водителя из себя.
В разговоре с полицейскими владелец авто заявил, что якобы просто перепутал режим коробки передач. Хозяин дома сейчас находится в больнице с различными травмами.
Ранее краснодарский дэпээсник сжёг дотла машину своей жены-полицейского из-за бракоразводного процесса.
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