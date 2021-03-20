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На Кубани водитель протаранил мужчину за то, что тот повредил его авто молотком — видео

В разговоре с полицейскими владелец машины заявил, что якобы просто перепутал режим коробки передач.

20 марта 2021, 19:29

На Кубани водитель протаранил мужчину за то, что тот повредил его авто молотком. Видео © VK / krasnodar__tm

На Кубани водитель протаранил мужчину за то, что тот повредил его авто молотком. Видео происшествия опубликовано в соцсетях.

Как сообщили Лайфу в ГУ МВД по региону, инцидент произошёл на улице Сочинской. Владелец легковушки поругался с хозяином дома, рядом с которым припарковался. Сначала мужчины подрались, а когда водитель сел в свою машину, его оппонент прибежал с молотком и повредил у автомобиля зеркало. Это и вывело водителя из себя.

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В разговоре с полицейскими владелец авто заявил, что якобы просто перепутал режим коробки передач. Хозяин дома сейчас находится в больнице с различными травмами.

Ранее краснодарский дэпээсник сжёг дотла машину своей жены-полицейского из-за бракоразводного процесса.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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