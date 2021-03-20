На Кубани водитель протаранил мужчину за то, что тот повредил его авто молотком. Видео происшествия опубликовано в соцсетях.

Как сообщили Лайфу в ГУ МВД по региону, инцидент произошёл на улице Сочинской. Владелец легковушки поругался с хозяином дома, рядом с которым припарковался. Сначала мужчины подрались, а когда водитель сел в свою машину, его оппонент прибежал с молотком и повредил у автомобиля зеркало. Это и вывело водителя из себя.