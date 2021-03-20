В Оренбуржье областной суд не оправдал мужчину, осуждённого за продажу шпионских очков. Видео © Mash

Областной суд Медногорска Оренбургской области не оправдал местного жителя, которому ранее присудили штраф за продажу очков со встроенной видеокамерой. Об этом сообщает Mash.

Денис Исхаков купил "шпионское" оборудование в прошлом году на AliExpress за 600 рублей, его посылка спокойно прошла таможню и прибыла в почтовое отделение. Потом парень наигрался с ними и решил продать. Тем более, что качество оставляло желать лучшего, да и светодиод неприятно бил в глаза.

Житель Медногорска выставил их на продажу в Сети за символические 400 рублей и нашёл покупателя. Тот стал задавать странные вопросы, например, можно ли оставить очки на лавочке, чтобы они сами снимали всё вокруг. А потом вместо денег достал удостоверение.

"Очки прошли таможню, то есть никто меня не задерживал на почте. Мне позвонили, хотят приобрести. Взяли, корочки оформили, всё красиво, двое понятых, всё подписал. Ну и всё пошло потом, маховик правосудия закрутился, завертелся", — рассказал Денис.

Суд назначил молодому человеку штраф за торговлю шпионскими устройствами в размере 30 тысяч рублей. Сам парень с решением не согласен и ссылается на статью 138, часть 1 УК РФ. Она гласит, что к шпионским устройствам не относятся те, что есть в свободной продаже и имеют индикацию о том, что могут записывать видео и аудио.

Денис отмечает, что кнопки на очках находятся на виду, не спрятаны в корпусе, а в момент записи горит светодиод. Однако областной суд аргументы не принял и оставил взыскание в силе, хотя и снизил его до 25 тысяч. Исхаков, в свою очередь, не намерен сдаваться и планирует снова обжаловать решение.

Ранее жителя Липецкой области оштрафовали на 20 тысяч рублей за перепродажу PlayStation, которая позволяет запускать пиратские игры.

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