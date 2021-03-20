Пушков заявил об угрозе новой холодной войны с США из-за Байдена
По мнению сенатора, Вашингтон должен делать шаги для достижения взаимопонимания с Москвой.
Фото © АГН "Москва"/ Сергей Ведяшкин
Член Совета Федерации Алексей Пушков в беседе с французским обозревателем Кристианом Маларом не исключил возможность новой холодной войны между Россией и Западом. Это произойдёт из-за политики президента США Джо Байдена.
"Да, опасность новой холодной войны действительно существует. Она начнется, если Байден забудет о том, что Соединенные Штаты не в силах победить Россию. Этот факт они должны принять", — сказал сенатор в эфире телеканала i24news.
Пушков добавил, что США необходимо делать шаги в сторону достижения взаимопонимания. Лучше всего в глобальном смысле, но начать можно и с более узких, но тем не менее значимых областей, например, ядерной безопасности.
Ранее Пушков посоветовал администрации США сначала "научить дипломатии" своего президента Джо Байдена, прежде чем делать заявления о важности внешнеполитических переговоров.
Лента новостей
Минобрнауки опубликовало список стран, из которых студентам разрешается вернуться на учёбу в Россию
сегодня в 19:15
Взрывы петард и выбитые окна: националисты устроили беспорядки у офиса Зеленского — видео
сегодня в 19:07
В Дании скончался ещё один медработник, привившийся вакциной AstraZeneca
сегодня в 18:57
Напомним, дипломатический конфликт разгорелся после того, как американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе.
Выбор редакции
Пушков — о тройном падении Байдена на трапе: Как бы ветер истории не выдул его из Белого дома раньше срока
В немецком СМИ назвали глупыми слова Байдена в адрес Путина
Украинская оппозиция предупредила о последствиях ареста акций предприятия "Мотор Сич"
Минобрнауки опубликовало список стран, из которых студентам разрешается вернуться на учёбу в Россию
Взрывы петард и выбитые окна: националисты устроили беспорядки у офиса Зеленского — видео
Комментариев: 0