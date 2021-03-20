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Пушков заявил об угрозе новой холодной войны с США из-за Байдена

По мнению сенатора, Вашингтон должен делать шаги для достижения взаимопонимания с Москвой.

20 марта 2021, 19:19
<p>Фото © АГН "Москва"/ Сергей Ведяшкин</p>

Фото © АГН "Москва"/ Сергей Ведяшкин

Член Совета Федерации Алексей Пушков в беседе с французским обозревателем Кристианом Маларом не исключил возможность новой холодной войны между Россией и Западом. Это произойдёт из-за политики президента США Джо Байдена.

"Да, опасность новой холодной войны действительно существует. Она начнется, если Байден забудет о том, что Соединенные Штаты не в силах победить Россию. Этот факт они должны принять", — сказал сенатор в эфире телеканала i24news.

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Пушков добавил, что США необходимо делать шаги в сторону достижения взаимопонимания. Лучше всего в глобальном смысле, но начать можно и с более узких, но тем не менее значимых областей, например, ядерной безопасности.

Ранее Пушков посоветовал администрации США сначала "научить дипломатии" своего президента Джо Байдена, прежде чем делать заявления о важности внешнеполитических переговоров.

Напомним, дипломатический конфликт разгорелся после того, как американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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