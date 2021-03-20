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В Дании скончался ещё один медработник, привившийся вакциной AstraZeneca

Это уже вторая зафиксированная смерть в стране.

20 марта 2021, 18:57

Фото © Shutterstock

В Дании один сотрудник больницы скончался, а другой серьёзно пострадал в результате возникновения тромбов и кровоизлияния в мозг менее чем через две недели после получения вакцины AstraZeneca. Об этом сообщило агентство Reuters.

В настоящее время учёные активно занимаются проверкой возможной взаимосвязи симптомов с применением вакцины. Это уже второй зарегистрированный случай такого смертельного исхода в Дании.

Учёные обнаружили возможную связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом

Учёные обнаружили возможную связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом

Напомним, ранее около 20 стран ограничили использование вакцины из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении. В частности, такое решение приняли Германия, Франция, Италия, Латвия и Швеция. Там заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. Вместе с тем производитель вакцины по-прежнему опровергает информацию о возникновении тромбов из-за применения препарата, поскольку явных доказательств этому нет.

Позже европейский регулятор подтвердил безопасность вакцины AstraZeneca. На фоне этой новости пять стран возобновили вакцинацию.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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