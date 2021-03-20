От последствий коронавируса умер хореограф Владимир Кирсанов

В возрасте 73 лет из-за осложнений после перенесённого коронавируса из жизни ушёл заслуженный артист России, хореограф Владимир Кирсанов. Об этом сообщил актёр Ефим Шифрин.

"Остановится ли когда-нибудь этот проклятый ковид? <...> Как же про Кирсанова теперь говорить — "был"?", — написал Шифрин в "Фейсбуке".

Кирсанов родился в 1947 году. Будущий знаменитый хореограф учился в Государственном училище циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева и в ГИТИС-РАТИ. Работал в Москонцерте, Росконцерте, преподавал хореографию. Наибольшую славу ему принесла работа балетмейстером кинофильмов "Мы из джаза", "Слуга", "Утомлённые солнцем".

Ранее стало известно о смерти актёра Театра Российской армии Виталия Стремовского. Он умер от коронавируса на 74-м году жизни.

Авторы