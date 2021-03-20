От последствий коронавируса умер хореограф Владимир Кирсанов
О его смерти сообщил Ефим Шифрин.
Владимир Кирсанов. Фото © Kino-teatr.ru
В возрасте 73 лет из-за осложнений после перенесённого коронавируса из жизни ушёл заслуженный артист России, хореограф Владимир Кирсанов. Об этом сообщил актёр Ефим Шифрин.
"Остановится ли когда-нибудь этот проклятый ковид? <...> Как же про Кирсанова теперь говорить — "был"?", — написал Шифрин в "Фейсбуке".
Кирсанов родился в 1947 году. Будущий знаменитый хореограф учился в Государственном училище циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева и в ГИТИС-РАТИ. Работал в Москонцерте, Росконцерте, преподавал хореографию. Наибольшую славу ему принесла работа балетмейстером кинофильмов "Мы из джаза", "Слуга", "Утомлённые солнцем".
Ранее стало известно о смерти актёра Театра Российской армии Виталия Стремовского. Он умер от коронавируса на 74-м году жизни.
Выбор редакции
Народный артист СССР Евгений Нестеренко скончался на 84-м году жизни из-за последствий ковида
Была яркой и доброй. На работе рассказали об убитой в Москве девушке-хореографе
Режиссёр Зак Снайдер отказался снимать супергеройское кино
Минобрнауки опубликовало список стран, из которых студентам разрешается вернуться на учёбу в Россию
Взрывы петард и выбитые окна: националисты устроили беспорядки у офиса Зеленского — видео
Комментариев: 0