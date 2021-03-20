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От последствий коронавируса умер хореограф Владимир Кирсанов

О его смерти сообщил Ефим Шифрин.

20 марта 2021, 18:53
<p>Владимир Кирсанов. Фото © Kino-teatr.ru</p>

Владимир Кирсанов. Фото © Kino-teatr.ru

В возрасте 73 лет из-за осложнений после перенесённого коронавируса из жизни ушёл заслуженный артист России, хореограф Владимир Кирсанов. Об этом сообщил актёр Ефим Шифрин.

"Остановится ли когда-нибудь этот проклятый ковид? <...> Как же про Кирсанова теперь говорить — "был"?", — написал Шифрин в "Фейсбуке".

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Кирсанов родился в 1947 году. Будущий знаменитый хореограф учился в Государственном училище циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева и в ГИТИС-РАТИ. Работал в Москонцерте, Росконцерте, преподавал хореографию. Наибольшую славу ему принесла работа балетмейстером кинофильмов "Мы из джаза", "Слуга", "Утомлённые солнцем".

Ранее стало известно о смерти актёра Театра Российской армии Виталия Стремовского. Он умер от коронавируса на 74-м году жизни.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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