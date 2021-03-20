На румынскую телеведущую в прямом эфире напала голая женщина с камнем — видео
Нападавшая потребовала вернуть деньги.
В Румынии во время прямого эфира шоу Acces Direct на ведущую Мирелу Вайду напала полностью обнажённая женщина с камнем в руках. Видео инцидента опубликовал ютуб-канал передачи.
Трансляцию быстро прервали, но зрители успели посмотреть отрывок с появлением неизвестной. Отмечается, что ведущая с ней не была ранее знакома.
Вбежав в студию, женщина прокричала о том, чтобы Вайда вернула деньги. В руках нападавшей был очень большой камень. Журналистка считает, что инцидент, возможно, как-то связан с её профессиональной деятельностью.
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