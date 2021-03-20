Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На румынскую телеведущую в прямом эфире напала голая женщина с камнем — видео

Нападавшая потребовала вернуть деньги.

20 марта 2021, 18:38

В Румынии во время прямого эфира шоу Acces Direct на ведущую Мирелу Вайду напала полностью обнажённая женщина с камнем в руках. Видео инцидента опубликовал ютуб-канал передачи.

Трансляцию быстро прервали, но зрители успели посмотреть отрывок с появлением неизвестной. Отмечается, что ведущая с ней не была ранее знакома.

Собчак отрицает, что платила скопинскому маньяку за интервью

Собчак отрицает, что платила скопинскому маньяку за интервью

Вбежав в студию, женщина прокричала о том, чтобы Вайда вернула деньги. В руках нападавшей был очень большой камень. Журналистка считает, что инцидент, возможно, как-то связан с её профессиональной деятельностью.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Включайте здравый смысл": Ведущий "Своей игры" вакцинировался от ковида и посоветовал россиянам последовать его примеру

сегодня в 16:23

"Неадекватный и в одном ботинке": Актёр из сериала "След" угрожал автоинспектору ножом-бабочкой в центре Москвы

сегодня в 10:03
adult

Петербуржца залило кровью из квартиры выше этажом

сегодня в 17:33

"Проверяла, горит ли бензин": Опубликовано видео следственного эксперимента с участием матери, сжёгшей сына заживо

вчера в 15:35

Минобрнауки опубликовало список стран, из которых студентам разрешается вернуться на учёбу в Россию

сегодня в 19:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1