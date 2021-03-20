"Хотел показать, какой он батыр": Политолог объяснил, к кому на самом деле были обращены слова Байдена о Путине
По мнению эксперта, главу Белого дома волнует только одна тема.
Фото © Zuma / ТАСС
Слова лидера США Джо Байдена, которые, как многие полагают, были адресованы президенту России Владимиру Путину, на самом деле предназначались американским избирателям. Такой точке зрения придерживается председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Фёдор Лукьянов.
"При этом есть вопрос: к кому обращался Байден? Он к Путину обращался? Думаю, что нет, потому что ему главное — показать своим избирателям, какой он батыр, такой вот, настоящий... Другое (кроме избирателей) его не беспокоит", — сказал эксперт в эфире телеканала "Россия-1" и добавил, что Байден прекрасно понимал, о чём говорит.
Политолог напомнил, что в Америке подтвердили осознанность сказанных американским лидером слов.
"Он старый, но я бы не сказал, что он не понимает. По-моему, он даже сказал с некоторой бравадой, то есть всё он прекрасно осознавал, что он говорит", — подчеркнул Лукьянов.
Напомним, в недавнем интервью президент США Джо Байден оскорбил российского лидера, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Реакция президента России не заставила себя ждать: Владимир Путин предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным. Позже глава Белого дома заявил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с российским лидером.
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