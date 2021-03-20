"Хотел показать, какой он батыр": Политолог объяснил, к кому на самом деле были обращены слова Байдена о Путине

Слова лидера США Джо Байдена, которые, как многие полагают, были адресованы президенту России Владимиру Путину, на самом деле предназначались американским избирателям. Такой точке зрения придерживается председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Фёдор Лукьянов.

"При этом есть вопрос: к кому обращался Байден? Он к Путину обращался? Думаю, что нет, потому что ему главное — показать своим избирателям, какой он батыр, такой вот, настоящий... Другое (кроме избирателей) его не беспокоит", — сказал эксперт в эфире телеканала "Россия-1" и добавил, что Байден прекрасно понимал, о чём говорит.

Политолог напомнил, что в Америке подтвердили осознанность сказанных американским лидером слов.

"Он старый, но я бы не сказал, что он не понимает. По-моему, он даже сказал с некоторой бравадой, то есть всё он прекрасно осознавал, что он говорит", — подчеркнул Лукьянов.

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