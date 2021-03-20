Петербуржца залило кровью из квартиры выше этажом

Житель Курортного района Санкт-Петербурга обратился в полицию с заявлением о том, что в его квартиру с потолка начала капать красная жидкость, похожая на кровь. Это сопровождалось неприятным запахом.

Как сообщает Пятый канал, приехавшие на вызов полицейские обнаружили в незапертой квартире этажом выше мёртвого мужчину 40–50 лет. На его теле уже образовались гнилостные повреждения. По словам заявителя, в последний раз шум из квартиры сверху он слышал три недели назад.

А ранее Лайф рассказывал, что жители Красноярска убили собутыльника и решили вынести труп на помойку в ковре, но план провалился из-за бдительного таксиста. Он ожидал во дворе пассажиров и, увидев подозрительных мужчин, заподозрил неладное. Шофёр включил дальний свет, и тогда злоумышленники бросили свою ношу и разбежались в разные стороны.

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