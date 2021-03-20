Народный артист СССР Евгений Нестеренко скончался на 84-м году жизни из-за последствий ковида
В ближайшее время не будет публичной церемонии прощания.
Фото © ТАСС / Саверкин Александр
В Вене скончался народный артист СССР, оперный певец Евгений Нестеренко. Об этом в беседе с ТАСС сообщила генеральный директор благотворительного фонда поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой" Наталья Игнатенко.
Причиной смерти артиста стали последствия коронавируса. В ближайшее время публичной церемонии прощания не состоится. Прах Нестеренко захоронят в России.
"В ситуации пандемии мы не можем подвергать опасности ничьё здоровье и даже жизни (у нас карантин) и приняли решение об отказе от публичной церемонии и встреч с близкими на ближайшее время", — сообщается в письме семьи Нестеренко, присланном в БФ "Фонд Елены Образцовой".
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