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Народный артист СССР Евгений Нестеренко скончался на 84-м году жизни из-за последствий ковида

В ближайшее время не будет публичной церемонии прощания.

20 марта 2021, 17:27
<p>Фото © ТАСС / Саверкин Александр</p>

Фото © ТАСС / Саверкин Александр

В Вене скончался народный артист СССР, оперный певец Евгений Нестеренко. Об этом в беседе с ТАСС сообщила генеральный директор благотворительного фонда поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой" Наталья Игнатенко.

Причиной смерти артиста стали последствия коронавируса. В ближайшее время публичной церемонии прощания не состоится. Прах Нестеренко захоронят в России.

"В ситуации пандемии мы не можем подвергать опасности ничьё здоровье и даже жизни (у нас карантин) и приняли решение об отказе от публичной церемонии и встреч с близкими на ближайшее время", — сообщается в письме семьи Нестеренко, присланном в БФ "Фонд Елены Образцовой".

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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