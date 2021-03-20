Народный артист СССР Евгений Нестеренко скончался на 84-м году жизни из-за последствий ковида

В Вене скончался народный артист СССР, оперный певец Евгений Нестеренко. Об этом в беседе с ТАСС сообщила генеральный директор благотворительного фонда поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой" Наталья Игнатенко.

"В ситуации пандемии мы не можем подвергать опасности ничьё здоровье и даже жизни (у нас карантин) и приняли решение об отказе от публичной церемонии и встреч с близкими на ближайшее время", — сообщается в письме семьи Нестеренко, присланном в БФ "Фонд Елены Образцовой".