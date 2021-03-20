Российский теннисист Аслан Карацев выиграл первый турнир ATP в карьере

Стоит отметить, что Карацев получил от организаторов wild card, а Харрис пробился в основную сетку через квалификацию.

В данный момент Аслан занимает 42-е место в мировом рейтинге, но в обновлённом варианте войдёт в топ-30. Турнир в Дубае стал для него вторым после Открытого чемпионата Австралии – 2021, на котором он дошёл до полуфинала. Ранее в Дохе Карацев завершил выступление во втором круге, проиграв австрийцу Доминику Тиму.