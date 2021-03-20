Российский теннисист Аслан Карацев выиграл первый турнир ATP в карьере
The moment @AsKaratsev became an ATP Tour CHAMPION 🏆#DDFTennispic.twitter.com/poN9kpMO8H— ATP Tour (@atptour) March 20, 2021
Россиянин Аслан Карацев взял свой первый в карьере титул турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обыграв южноафриканца Ллойда Харриса в Дубае.
Поединок завершился с разгромным счётом 6:3, 6:2 в пользу 27-летнего россиянина. Встреча продолжалась один час пятнадцать минут.
Стоит отметить, что Карацев получил от организаторов wild card, а Харрис пробился в основную сетку через квалификацию.
В данный момент Аслан занимает 42-е место в мировом рейтинге, но в обновлённом варианте войдёт в топ-30. Турнир в Дубае стал для него вторым после Открытого чемпионата Австралии – 2021, на котором он дошёл до полуфинала. Ранее в Дохе Карацев завершил выступление во втором круге, проиграв австрийцу Доминику Тиму.
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