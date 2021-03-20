Посол России в США Антонов вылетел в Москву для получения консультаций

Анатолий Антонов, посол России в США, покинул Вашингтон и вылетел в Москву. Об этом сообщает РИА "Новости".

Машина дипломата выехала с территории посольства в субботу днём по местному времени и направилась в Нью-Йорк, чтобы оттуда посол имел возможность вылететь в столицу РФ.

Отмечается, что Антонов отправится в Москву прямым рейсом из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди. В Россию он прибудет в воскресенье, 21 марта.

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