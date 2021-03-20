Посол России в США Антонов вылетел в Москву для получения консультаций
Его ожидают в столице уже в воскресенье.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Анатолий Антонов, посол России в США, покинул Вашингтон и вылетел в Москву. Об этом сообщает РИА "Новости".
Машина дипломата выехала с территории посольства в субботу днём по местному времени и направилась в Нью-Йорк, чтобы оттуда посол имел возможность вылететь в столицу РФ.
Отмечается, что Антонов отправится в Москву прямым рейсом из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди. В Россию он прибудет в воскресенье, 21 марта.
Ранее в МИД РФ заявили, что вызвали посла Антонова на родину для анализа и выработки дальнейших подходов в отношении двух стран. Это произошло после того, как американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На его выпад уже отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.
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