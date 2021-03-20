В Чёрное море вошёл второй за сутки американский корабль
Мотивы его появления в акватории пока не известны.
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В акваторию Чёрного моря вошёл второй за сутки американский военный корабль. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием противоракетной обороны "Томас Хаднер" ВМС США", — говорится в сообщении.
Ранее в Чёрное море вошёл ракетный крейсер "Монтерей", а 17 марта там появился фрегат Méndez Núñez ВМС Испании.
"Томас Хаднер" относится к классу "Арли Берк". Он может нести на борту до 96 крылатых ракет "Томагавк" или противоракет "Стандарт".
Вооружение и военная техника
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