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Категорий: 18

В Чёрное море вошёл второй за сутки американский корабль

Мотивы его появления в акватории пока не известны.

20 марта 2021, 18:17
<p>Фото © <a href="https://replyua.net/usa/246650-amerikanskiy-esminec-uss-thomas-hudner-napravlyaetsya-v-chernoe-more.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">replyua.net</a></p>

Фото © replyua.net

В акваторию Чёрного моря вошёл второй за сутки американский военный корабль. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием противоракетной обороны "Томас Хаднер" ВМС США", — говорится в сообщении.

Ранее в Чёрное море вошёл ракетный крейсер "Монтерей", а 17 марта там появился фрегат Méndez Núñez ВМС Испании.

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"Томас Хаднер" относится к классу "Арли Берк". Он может нести на борту до 96 крылатых ракет "Томагавк" или противоракет "Стандарт".

Ранее в НАТО объяснили наращивание присутствия в Чёрном море усилением России.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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