В Чёрное море вошёл второй за сутки американский корабль

В акваторию Чёрного моря вошёл второй за сутки американский военный корабль. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием противоракетной обороны "Томас Хаднер" ВМС США", — говорится в сообщении.

Ранее в Чёрное море вошёл ракетный крейсер "Монтерей", а 17 марта там появился фрегат Méndez Núñez ВМС Испании.

"Томас Хаднер" относится к классу "Арли Берк". Он может нести на борту до 96 крылатых ракет "Томагавк" или противоракет "Стандарт".

Ранее в НАТО объяснили наращивание присутствия в Чёрном море усилением России.

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