Украинская оппозиция предупредила о последствиях ареста акций предприятия "Мотор Сич"
Там призвали задуматься о динамике поступления инвестиций в страну.
Фото © EPA / ТАСС
Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) об аресте акций авиастроительного предприятия "Мотор Сич" может привести к оттоку иностранных инвестиций из страны. Об этом заявили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".
"Очевидно, что после введения в действие решений СНБОУ темпы оттока иностранных инвестиций возрастут в десятки раз, доверие к контрактам на поставки сколько-нибудь сложной и технологичной продукции будет подорвано", — говорится в сообщении на сайте партии.
Ранее стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины решил добиться возврата государству авиастроительного предприятия "Мотор Сич". Запорожский завод разрабатывает, создаёт и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели и установки для промышленности. 20 марта суд в Киеве арестовал 100% акций предприятия.
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