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Категорий: 18

Украинская оппозиция предупредила о последствиях ареста акций предприятия "Мотор Сич"

Там призвали задуматься о динамике поступления инвестиций в страну.

20 марта 2021, 18:13
<p>Фото © EPA / ТАСС</p>

Фото © EPA / ТАСС

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) об аресте акций авиастроительного предприятия "Мотор Сич" может привести к оттоку иностранных инвестиций из страны. Об этом заявили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

"Очевидно, что после введения в действие решений СНБОУ темпы оттока иностранных инвестиций возрастут в десятки раз, доверие к контрактам на поставки сколько-нибудь сложной и технологичной продукции будет подорвано", — говорится в сообщении на сайте партии.

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Ранее стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины решил добиться возврата государству авиастроительного предприятия "Мотор Сич". Запорожский завод разрабатывает, создаёт и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели и установки для промышленности. 20 марта суд в Киеве арестовал 100% акций предприятия.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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