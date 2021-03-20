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В немецком СМИ назвали глупыми слова Байдена в адрес Путина

По мнению журналиста, в Москве отреагировали на это довольно сдержанно.

20 марта 2021, 18:47
<p>Фото © ТАСС / АР / Andrew Harnik</p>

Фото © ТАСС / АР / Andrew Harnik

Можно по-разному относиться к Владимиру Путину, но не стоило его оскорблять. Об этом в своей статье написал редактор отдела политики немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер.

"Использование этого [оскорбления] было глупостью. Ведь неважно, кто что думает по поводу российского руководства: никто теперь не может упрекнуть его в резкой реакции на подобного рода высказывание из уст американского президента. На самом деле отреагировали на него ещё довольно сдержанно", объяснил Фезер.

"Хотел показать, какой он батыр": Политолог объяснил, к кому на самом деле были обращены слова Байдена о Путине

"Хотел показать, какой он батыр": Политолог объяснил, к кому на самом деле были обращены слова Байдена о Путине

Напомним, в недавнем интервью президент США Джо Байден оскорбил российского лидера, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Реакция президента России не заставила себя ждать: Владимир Путин предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным. Позже глава Белого дома заявил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с российским лидером.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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