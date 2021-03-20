В немецком СМИ назвали глупыми слова Байдена в адрес Путина

Можно по-разному относиться к Владимиру Путину, но не стоило его оскорблять. Об этом в своей статье написал редактор отдела политики немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер.

"Использование этого [оскорбления] было глупостью. Ведь неважно, кто что думает по поводу российского руководства: никто теперь не может упрекнуть его в резкой реакции на подобного рода высказывание из уст американского президента. На самом деле отреагировали на него ещё довольно сдержанно", — объяснил Фезер.