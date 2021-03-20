Минобрнауки опубликовало список стран, из которых студентам разрешается вернуться на учёбу в Россию

Иностранным студентам из государств с благоприятной эпидемиологической обстановкой разрешено вернуться на учёбу в Россию. Об этом сообщает Минобрнауки.

Решение принято по распоряжению Правительства Российской Федерации от 16.03.2021 №639-р, ведомство разработало порядок въезда обучающихся из-за рубежа.

Список стран, чьим гражданам разрешён въезд, регулярно обновляется Роспотребнадзором и будет доводиться университетами до студентов, в том числе через личные кабинеты на сайтах университетов, а также через официальные страницы в социальных сетях и мессенджерах.

Иностранные обучающиеся должны не менее, чем за 10 дней, уведомить учебное заведение о приезде, затем не ранее, чем за три дня сдать ПЦР-тест и получить документ о его отрицательном результате на русском и английском языке. Следом в течение 72 часов сдаётся повторный анализ, а пока он готовится, гражданин другой страны должен соблюдать самоизоляцию и обучаться онлайн.

Студенты без повторного теста не допускаются к очным занятиям. Если в период самоизоляции у них появляются симптомы острого вирусного заболевания, им необходимо незамедлительно обратиться к врачу и сообщить в университет.

Пошаговая инструкция о том, что делать иностранным студентам, аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных факультетов до приезда в Россию и в первые недели после, будет направлена им по электронной почте, размещена на сайтах университетов и в социальных сетях.

В настоящее время въехать в Россию могут иностранные студенты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии. Эти государства рекомендованы Роспотребнадзором как страны с благоприятной эпидемиологической обстановкой.

Ранее для желающих обучаться в России иностранцев предложили упростить визы.

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