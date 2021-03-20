Взрывы петард и выбитые окна: националисты устроили беспорядки у офиса Зеленского — видео
Протесты проходят в поддержку осуждённого за похищение человека радикала Сергея Стерненко.
Националисты устроили беспорядки у офиса Зеленского. Видео © Соцсети
Возле Офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит несанкционированный митинг в поддержку экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко, который приговорён Одесским судом к семи годам лишения свободы за похищение человека и разбой.
Более тысячи сторонников националиста сейчас находятся на Банковой улице непосредственно возле здания Офиса президента Украины. Они скандируют "Свободу Стерненко", забрасывают здание фаерами и взрывают петарды. Радикалы также начали выбивать окна и поджигать двери. Силовики пока не могут справиться с протестующими. У офиса усилены меры безопасности.
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров сравнил страну с Третьим рейхом. Он прокомментировал введение санкций против него и ряда высокопоставленных чиновников и счёл их противоречащими конституции.
* Деятельность организации запрещена в РФ по решению Верховного суда.
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