Врач рассказал, какие судороги сигнализируют об опасных заболеваниях

Не все судороги одинаково безобидны, например, среди них есть те, при наличии которых человек должен немедленно обратиться к специалисту. Как распознать приближающуюся беду, рассказал врач-невролог Юрий Андрусов.

По его словам, самым тревожным знаком являются регулярные подбирающиеся к голове судороги — они сигнализируют об опасных дистонии и миоклонии.

"Если вы замечаете, что какие-то мышечные спазмы, непроизвольные движения и дрожания начинают вовлекать мышцы головы, лица, шеи или рук, то это очень нехороший и настораживающий признак", — заявил медик в беседе с телеканалом "360".

Также врач рассказал о самом распространённом виде судорог — судорогах ног. Он отметил, что люди чаще всего списывают это на проблемы с венами, но в большинстве случаев это не так. Доктор добавил, что наиболее частой проблемой, как это ни странно, становится перегрузка мышц ног.

Так, судороги нижних конечностей могут начаться, если человек весь день много ходит в неудобной обуви, хорошим примером которой являются каблуки у женщин. Помимо этого, они могут проявить себя, даже если обувь удобная, но у человека в организме не хватает магния и калия, которые критически важны в процессе обмена веществ в мышцах ног.

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