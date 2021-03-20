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Врач рассказал, какие судороги сигнализируют об опасных заболеваниях

При их возникновении следует незамедлительно обратиться к врачу.

20 марта 2021, 19:39

Фото © Pixabay

Не все судороги одинаково безобидны, например, среди них есть те, при наличии которых человек должен немедленно обратиться к специалисту. Как распознать приближающуюся беду, рассказал врач-невролог Юрий Андрусов.

По его словам, самым тревожным знаком являются регулярные подбирающиеся к голове судороги — они сигнализируют об опасных дистонии и миоклонии.

"Если вы замечаете, что какие-то мышечные спазмы, непроизвольные движения и дрожания начинают вовлекать мышцы головы, лица, шеи или рук, то это очень нехороший и настораживающий признак", — заявил медик в беседе с телеканалом "360".

Также врач рассказал о самом распространённом виде судорог — судорогах ног. Он отметил, что люди чаще всего списывают это на проблемы с венами, но в большинстве случаев это не так. Доктор добавил, что наиболее частой проблемой, как это ни странно, становится перегрузка мышц ног.

Кардиолог рассказал о неожиданном предвестнике серьёзных болезней

Кардиолог рассказал о неожиданном предвестнике серьёзных болезней

Так, судороги нижних конечностей могут начаться, если человек весь день много ходит в неудобной обуви, хорошим примером которой являются каблуки у женщин. Помимо этого, они могут проявить себя, даже если обувь удобная, но у человека в организме не хватает магния и калия, которые критически важны в процессе обмена веществ в мышцах ног.

Ранее врач-нарколог дал несколько советов, как пить всю ночь, а утром не умирать от похмелья. Самым лучшим решением данной проблемы будет не пить вовсе.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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