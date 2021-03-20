"Наш поступок мерзкий": В Ставрополе задержали молодых людей, избивших бизнесмена на глазах у его ребёнка

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В Ставрополе задержали двоих мужчин, подозреваемых в избиении бизнесмена на глазах у его трёхлетнего сына. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

"Все помнят историю про нападение в Ставрополе двоих негодяев на мужчину, гулявшего с ребёнком. Так вот, прошло всего несколько дней, а оба молодчика уже задержаны. Гонор куда-то подевался. Оно и понятно — за позорный поступок пришла пора ответить по закону", — написал он в "Инстаграме".

Владимиров также опубликовал фотографию задержанных из полицейского участка и поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за оперативно проведённую работу.

Также появилось видеообращение молодых людей, где они принесли потерпевшему свои извинения и пообещали встать на путь исправления. 21-летний Магомед признал, что их поступок был мерзким.

Напомним, инцидент произошёл 17 марта. В полицию Ставрополя поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов группа мужчин избивает человека. Однако приехавший на место наряд по указанному адресу ничего не обнаружил. Нашёлся пострадавший случайно, когда полицейские в этот же вечер приехали в больницу по другому вызову. Личности нападавших быстро установили. Оба подозреваемых были объявлены в розыск, на сайте СК появились ориентировки.

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