ЕС призвал Россию расследовать данные "Новой газеты" о "казнях" в Чечне
В Евросоюзе заявили, что после публикации издание подверглось "неприемлемым вербальным атакам".
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Европейский союз обратился к России с призывом провести расследование опубликованной в материале "Новой газеты" информации о "внесудебных казнях" в Чечне. Об этом сообщила внешнеполитическая служба ЕС.
"После публикации в "Новой газете" материала Елены Милашиной, сообщающего о внесудебных убийствах в Чечне, и журналистка, и газета подверглись неприемлемым вербальным атакам, развернулась кампания по дискредитации и запугиванию со стороны чеченских властей", — говорится в заявлении службы.
В ЕС выразили надежду на то, что российские власти положат конец нападкам на журналистов издания и расследуют информацию, содержащуюся в статье.
Напомним, что ранее чеченские силовики обратились к президенту Путину с призывом наказать "Новую газету", опубликовавшую материал о массовых расправах в их регионе. Они отметили, что после того, как была ликвидирована банда эмира группировки "Имарат Кавказ"* Аслана Бютукаева, против полка имени Кадырова началась настоящая информационная война, главным рупором которой якобы является указанное СМИ.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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