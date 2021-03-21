Серию фильмов об Эйсе Вентуре пополнит новая картина

Киностудия Morgan Creek решила снять продолжение серии фильмов о детективе по поиску пропавших животных Эйсе Вентуре. Связано это с мольбами фанатов. Просьбы выпустить новый фильм на странице Эйса Вентуры в "Фейсбуке" оставили около трёх миллионов человек.

"Во время пандемии CoViD-19 зрители с радостью встретили возвращение многих любимых персонажей. Вот и "Эйс Вентура" увидит новый день на Amazon", — рассказали в Morgan Creek.

Сюжет третьей киноленты остаётся в тайне, неизвестно, будет ли она продолжением картин, снятых в 90-х годах. В Morgan Creek отметили, что над сценарием будут работать авторы другой картины с участием актёра Джима Керри — "Соник в кино".

Эйс Вентура — выдуманный образ, созданный американским сценаристом Джеком Бернштейном. Первый фильм — "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" — вышел в 1993 году. Вторая картина — "Эйс Вентура — 2: Когда зовёт природа" — на экранах появилась через два года.

Ранее Лайф писал о том, что режиссёр Зак Снайдер отказался снимать супергеройское кино.

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