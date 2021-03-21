Названы шесть опасных продуктов из супермаркета
Их не следует покупать даже при наличии хорошей скидки.
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Автор китайской мобильной коммуникационной системы WeChat перечислил шесть продуктов, которые особо опасны для здоровья, поэтому их не стоит покупать в супермаркете, даже при наличии хорошей скидки.
По мнению блогера, мясной фарш делают из несвежего мяса или его остатков с добавлением жира. Поэтому продукт небезопасен. Лучше фарш из мяса готовить дома. Автор блога заметил, что солёные овощи в супермаркетах часто хранятся в боксах, в которые могут попасть вредоносные микроорганизмы, помимо этого в товар добавляют соль для увеличения срока годности, а также в овощах часто можно обнаружить нитриты.
Гриль-курицу эксперт тоже включил в число нежелательных продуктов. Для её приготовления нередко используют несвежую продукцию, которую нужно срочно реализовать. Нарезанные фрукты теряют полезные свойства, помимо этого при ручной упаковке в них также могут попасть бактерии. Наборы из фруктов часто делают из испорченных остатков, обрезая гнилые части и сохраняя целые, считает специалист.
В список блогера вошла и замороженная рыба, на которую мало спроса. Если рыба залежалась, то на мясе появляются вмятины, а глаза у рыбы краснеют или белеют. И завершил свой список вредных для здоровья продуктов автор-эксперт набором специй. В них могут добавить испортившиеся ингредиенты. А в упаковке специй легко размножаются бактерии и плесень. Покупать специи безопаснее отдельно.
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