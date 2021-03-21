Россиянам рассказали, когда нужно срочно продавать доллары

Рост цен на нефть спровоцировал укрепление рубля, поэтому те, кто хранит сбережения в долларах, задались вопросом, не следует ли обменять их на российскую валюту уже сейчас, чтобы не потерять деньги. Стоит ли сделать это, объяснил управляющий партнёр компании GLS Invest Эдуард Бугров.

"Золотое правило инвестора — не хранить все сбережения в одной валюте, какой бы ликвидной она ни казалась. Тем, кто купил доллар по цене 76 рублей (и тем более — в марте прошлого года по 80 рублей), вероятно, придётся смириться с убытками", — сказал финансист в интервью агентству "Прайм".

Бугров пояснил, что это не означает необходимости срочно обменять все доллары, но пересмотреть структуру накоплений имеет смысл. Например, сохранить 30% в американской валюте, ещё 30% — в евро, остальное — в рублях. Это минимизирует риски при скачках курса.

Эксперт добавил, что доллар постепенно дешевеет по отношению к рублю, тенденция начала просматриваться ещё в начале февраля. Так, 4-го числа его стоимость составила 76,08 рубля, а сейчас на три рубля меньше.

Аналитики предсказывают снижение цены валюты США до 71–72 рублей к апрелю. Бугров связывает это с тем, что компании будут продавать доллары за рубли, чтобы выплатить налоги. Он отметил, что в ближайшее время серьёзного падения курса ожидать не стоит. По самым оптимистичным прогнозам, за 2021 год стоимость упадёт до 60–65 рублей, но финансист считает это маловероятным.

Специалист заключил, что сейчас на стоимость национальной валюты влияет внешнеполитическая ситуация — пока никаких предпосылок для изменений на международной арене нет. Положительные факторы уравновешиваются негативными, и в целом в течение года доллар будет колебаться.

Ранее финансист объяснил, когда стоит отказаться от покупки долларов.

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