Посол России назвал практически мёртвыми отношения с Британией
По мнению дипломата, власти королевства не оставляют пространства для политического диалога.
Фото © TASS / AP / Alexander Zemlianichenko
Москва и Лондон продолжают сотрудничать в вопросах экономики и культуры, но в политической плоскости отношения между странами "практически мертвы". Об этом заявил посол России в Британии Андрей Келин.
"Британское правительство уничтожило основную часть наших отношений, мы сохраняем их преимущественно в экономической и культурной сферах. Что же касается политической области, то они практически мертвы", — констатировал дипломат в интервью радиостанции LBC.
Келин указал на выбранный Лондоном "враждебный курс" в отношении Москвы, что российская сторона считает неприемлемым. По мнению посла, Британия занимается в основном тем, что обвиняет Россию в нарушении прав человека. Он также отметил, что власти Соединённого Королевства своими действиями не оставляют пространства для политического диалога с Россией.
Ранее посол Великобритании в США Карен Пирс заявила, что Россия не должна выйти из пандемии коронавируса победителем.
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