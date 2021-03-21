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Посол России назвал практически мёртвыми отношения с Британией

По мнению дипломата, власти королевства не оставляют пространства для политического диалога.

21 марта 2021, 01:40
<p>Фото © TASS / AP / Alexander Zemlianichenko</p>

Фото © TASS / AP / Alexander Zemlianichenko

Москва и Лондон продолжают сотрудничать в вопросах экономики и культуры, но в политической плоскости отношения между странами "практически мертвы". Об этом заявил посол России в Британии Андрей Келин.

"Британское правительство уничтожило основную часть наших отношений, мы сохраняем их преимущественно в экономической и культурной сферах. Что же касается политической области, то они практически мертвы", — констатировал дипломат в интервью радиостанции LBC.

Келин указал на выбранный Лондоном "враждебный курс" в отношении Москвы, что российская сторона считает неприемлемым. По мнению посла, Британия занимается в основном тем, что обвиняет Россию в нарушении прав человека. Он также отметил, что власти Соединённого Королевства своими действиями не оставляют пространства для политического диалога с Россией.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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