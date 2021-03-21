Боррель призвал Турцию пересмотреть решение выйти из конвенции о защите женщин

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 20 марта призвал Турцию отменить решение о выходе из Стамбульской конвенции по борьбе с насилием в отношении женщин.

"Пришло время проявить лидерство и активизировать глобальные усилия по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек, а не отступать. Вот почему мы не можем не выразить глубокого сожаления и непонимания в отношении решения турецкого правительства выйти из этой конвенции, которая даже носит имя Стамбула", — заявил Боррель.

По мнению главы дипломатии ЕС, этот поступок не только негативно отражается на защите от насилия женщин в Турции, но и "направляет опасный сигнал всему миру".

Конвенция принята в Стамбуле 47 странами СЕ 11 мая 2011 года, это первое европейское соглашение по борьбе с насилием над женщинами и домашним насилием. Её ратифицировали 18 государств. Данный международный договор формулирует минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования, даёт рекомендации по разработке комплексной политики.

Ранее Лайф писал о том, что Путин призвал не оставлять без внимания истории о домашнем насилии.

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