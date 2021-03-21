В Лондоне задержали более 30 человек на марше против карантина

Лондонская полиция задержала 33 участника марша против коронавирусных ограничений. Об этом сообщила полиция британской столицы.

Участниками акции протеста, стартовавшей от Гайд-парка и завершившейся на правительственной улице Уайтхолл, стали несколько тысяч человек. Они были вооружены дымовыми факелами, а также держали плакаты с надписями "Прекратите разрушать жизнь наших детей" и "Бойтесь Вестмонстра, а не вируса". Позже мирный марш перерос в столкновения с силовиками.

Полиция Лондона предупреждала заранее о незаконности проведения массовых мероприятий во время пандемии, пригрозив за нарушение арестом или штрафом. В свою очередь, 60 членов британского парламента в официальном письме призвали власти не преследовать протестующих.

С начала года это уже третий карантин для Великобритании. Власти страны ужесточили ограничительные меры из-за распространения с конца декабря мутировавшего штамма коронавируса, который может быть до 70% более заразным.

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