Солнечные дети: будни отца-одиночки и его сына с синдромом Дауна

Дети солнца — так называют людей с синдромом Дауна. Они, словно лучики солнца, согревают землю своей любвеобильностью и доверчивой улыбкой. По статистике ООН, каждый 1000-й ребёнок на планете появляется на свет с таким синдромом, а в России ежегодно рождается около 2,2 тыс. детей с этой особенностью. Дети отстают в развитии по сравнению с остальными. При этом часто люди с синдромом Дауна одарены многими талантами. Образовательные программы, медицина и поддержка семьи и общества позволяют солнечным людям вести полноценную жизнь.

Отец и сын

34-летний Женя Анисимов называет себя простым волгоградским парнем. Всё как у всех: школа, институт, армия. И трёхлетний сын Миша, которого Евгений воспитывает вместе со своей мамой. Светловолосый малыш, центр внимания маленькой семьи, своим появлением полностью изменил жизнь родных людей. Миша родился с синдромом Дауна.

Женя познакомился с будущей женой на улице. Через год ребята поженились, переехали в столицу и вскоре стали родителями долгожданного первенца.

Беременность протекала безоблачно, и ничто не предвещало неожиданности. Но, когда счастливый отец взял на руки своего новорождённого сына, словно сквозь туман, услышал слова акушера: "Вероятно, у вашего сына синдром Дауна". И рой мыслей заполонил всё вокруг: "Со мной это невозможно. Это ошибка".

— Я не знал, что означает этот диагноз. У меня была уверенность, что всё поправимо, — вспоминает Женя. — Но мои ожидания ничего не значат. Главное — это человек, он пришёл в мир.

В итоге из роддома они уехали только вдвоём — отец и сын.

Курс молодого отца начался мгновенно и шёл нескончаемым потоком. Первое время мужчина не знал, как ухаживать за ребёнком. Молодой отец отправился совершенствовать науку родительства в школу матерей. Вместе с ним учились и другие родители, которые готовились к рождению детей. Но одиноких отцов там не было.

— Моя мама, Мишина бабушка, помогает мне очень, у меня есть какая-то толика свободного времени, — говорит Женя.

На первое время "усатому няню" пришлось уйти в декрет. Евгений — энергетик контактного центра банка в Волгограде. Работодатель пошёл навстречу, и мужчина оформил декретный отпуск.

— Я был вынужден сменить уверенный функционал энергетика на декретника, — вспоминает Женя.

Фото из личного архива Евгения Анисимова

Ребёнок растёт и с каждым днём радует своими успехами родных. А отец участвует в благотворительных марафонах по забегам на дистанции. Выигрыши Евгений отправляет на благотворительность. Его цель — сбор средств в пользу детей с синдромом Дауна.

— Быть атлетом во благо — большая ответственность. Я поставил цель по сбору средств в пользу детей с синдромом Дауна! Любая сумма имеет значение! — рассказывает отец мальчика. — Я понимаю, как важна поддержка и помощь особенным детишкам. Диагностика, развивающие занятия, медицина, консультация родителей... Всего не описать.

Во многих вопросах Евгению помогали специалисты ВОБОО "Общество помощи детям им. Выготского" из Волгограда. Мужчина стремится поддержать этот центр словом, делом, рублём. Однако он и сам не в простом положении и может только пробовать собрать средства.

— Друзья, не оставайтесь равнодушными. Семьи с особенными детишками — не такая редкость. Они нуждаются во многом. Помогите им! Вы способны дать им чуточку тепла, в котором они так нуждаются! — призывает отец мальчика.

Как-то в одной из книг Евгений прочитал, что совершенные души спускаются в несовершенные тела для того, чтобы помочь родителям стать лучше. Раньше Женя считал, что роль отца в семье — "приносить мамонта", профессионально развиваться. Теперь он понял, что главное — научить ребёнка уверенно плыть по жизни.

Будни маленькой семьи

Мишка — жаворонок, рассказывает Евгений. Весь день мужчины проводят вместе только в выходные, и всё это время посвящено друг другу. По утрам отец и сын делают зарядку. Завтраком заведует бабушка.

— Больше играем. Мишка большую часть времени по будням проводит с моей мамой. Совместные выходные — это радость для меня с сыном, — делится Евгений.

Через полгода после того, как всё случилось, Евгений созвонился с одноклассницей. В тот день она ехала на презентацию к Ирине Хакамаде. Там знакомая рассказала историю Жени.

— Ирина в ответ на рассказ сказала, что, пока вы считаете таких детей инопланетянами, вы сами инопланетяне. Это была лучшая реакция! Дети с синдромом Дауна по большому счёту ничем не отличаются от других. Просто темп развития другой, — резюмирует Евгений.

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