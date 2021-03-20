В Черногории назвали срок возобновления авиасообщения с Россией
Для въезда туристам необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
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Правительство Черногории планирует снять ограничения и возобновить иностранный туризм летом 2021 года, представители курорта ожидают, что это поможет вернуть в страну массовый поток туристов из России. Об этом в интервью ТАСС рассказала госсекретарь по туризму Министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович.
"Хотелось бы в том числе как можно скорее восстановить прямые рейсы. Надеемся, что через полтора месяца будут полноценные условия для туризма", — ответила Джурович на вопрос о сроках возобновления полётов.
Джурович уточнила, что в 2020 году доходы в туристической сфере обрушились на 85 процентов из-за пандемии. В новом летнем сезоне Черногория рассчитывает привлечь туристов приемлемыми ценами и качественным сервисом. Для иностранцев будет действовать специальная программа.
Госсекретарь по туризму подчеркнула, что российские граждане при въезде на территорию Черногории должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус не старше 48 часов, документ о вакцинации, сделанной не менее чем за семь дней до прибытия, или справку о наличии антител. Какой вакциной прививался въезжающий, проверять не будут.
Ранее Лайф писал о том, что в Черногорию доставлена вторая партия российской вакцины "Спутник V".
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