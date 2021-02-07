Суд в Черногории отменил приговор россиянам, обвинённым в попытке организации путча

Дело направили на новое рассмотрение из-за нарушений, допущенных в ходе процесса.

Апелляционный суд Черногории отменил решение Высшего суда Подгорицы по делу о попытке госпереворота в 2016 году. По нему проходило 14 человек, в том числе двое россиян — Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, которые заочно получили 15 и 12 лет тюрьмы соответственно.

По данным телеканала Al Jazeera, суд решил, что во время процесса были допущены многочисленные нарушения, а сам факт совершения преступлений так и не был доказан. Дело отправлено на новое рассмотрение.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления об участии РФ в попытке госпереворота в Черногории голословны. Дипломат также указывал, что западные страны так и не предоставили ни одного доказательства по всем предъявленным обвинениям.