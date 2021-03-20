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Актёра из сериала "Таксистка" госпитализировали из театра в Москве

Медики прямо в гримёрке подключили его к аппарату ЭКГ.

20 марта 2021, 20:24
<p>Фото © Московский академический театр сатиры / <a href="https://satire.ru/aleksandr-chernyavskiy" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Чернявский</a></p>

Фото © Московский академический театр сатиры / Александр Чернявский

Российского актёра театра и кино Александра Чернявского госпитализировали во время спектакля в Московском академическом театре сатиры, сообщает телеканал "360".

Источник уточнил, что у 55-летнего актёра в театре ухудшилось самочувствие: резко поднялось давление и начались проблемы с дыханием. Медики в гримёрке подключили его к аппарату ЭКГ. По результатам обследование было принято решение о госпитализации. В это время на сцене театра шёл спектакль, в котором Чернявский должен был принимать участие.

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Телезрители знают актёра по ролям в таких проектах, как "Каменская", "От печали до радости", "Склифосовский", "Одна за всех", "Таксистка". В Московском академическом театре сатиры он служит с 2003 года.

Ранее Лайф писал о том, что умер актёр из "Приключений Электроника" Александр Казимиров.

Авторы
Юлия Коновалова

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