Актёра из сериала "Таксистка" госпитализировали из театра в Москве
Медики прямо в гримёрке подключили его к аппарату ЭКГ.
Фото © Московский академический театр сатиры / Александр Чернявский
Российского актёра театра и кино Александра Чернявского госпитализировали во время спектакля в Московском академическом театре сатиры, сообщает телеканал "360".
Источник уточнил, что у 55-летнего актёра в театре ухудшилось самочувствие: резко поднялось давление и начались проблемы с дыханием. Медики в гримёрке подключили его к аппарату ЭКГ. По результатам обследование было принято решение о госпитализации. В это время на сцене театра шёл спектакль, в котором Чернявский должен был принимать участие.
Телезрители знают актёра по ролям в таких проектах, как "Каменская", "От печали до радости", "Склифосовский", "Одна за всех", "Таксистка". В Московском академическом театре сатиры он служит с 2003 года.
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