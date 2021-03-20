Байден рассказал, кто в Белом доме умнее его
Слова хозяина Овального кабинета стали ещё одним аргументом в копилку тех, кто считает его президентство недолгим.
Фото © Facebook / The White House
Американский лидер Джо Байден заявил, что вице-президент США Камала Харрис умнее него. Признание глава Белого дома сделал после выступления перед сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты. Закончив свою речь, он дал слово своему заместителю.
"И я не должен был этого делать, потому что я хотел уступить речь моему вице-президенту, которая умнее, чем я", — сказал Байден, пуская к микрофону Харрис.
В ответ вице-президент США улыбнулась и пошутила: "к этому нечего добавить, господин президент".
Ранее по Сети разлетелось видео, на котором американский лидер сперва достаточно бодрым шагом поднимается по ступенькам в самолёт, после чего дважды спотыкается на красной дорожке и падает на колени. В Белом доме заявили, что Байден на 100% в порядке. А вот противники американского лидера посчитали инцидент свидетельством того, что его президентство продлится недолго и вскоре его сменит Камала Харрис. Иронично случай прокомментировал и сын бывшего президента США Дональда Трампа.
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