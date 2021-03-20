Человек и загон: через что прошла Ольга Погодина, прежде чем влюбила в себя женатого Алексея Пиманова

Ольгу Погодину многие до сих пор считают разлучницей, мол, увела такого мужчину — ведущего "Человека и закона" — из крепкой семьи. Но в любовных треугольниках никогда не бывает одного виноватого, и, если посмотреть, через что прошла актриса, всякое желание осуждать испаряется. Смерть любимого, бегство от бандитов, безработица, опухоль — кажется, что это не судьба одного человека, а темы для программы Алексея Пиманова. Фанаты Погодиной считают, что виной всему была её первая роль — она сыграла молодую колдунью.

Зараза

Фото © ТАСС / Светлана Соколова

Сейчас Погодиной 43. Девчонка по сравнению с почти 60-летним Пимановым. Но до знакомства с ним жизнь покидала её очень серьёзно. В роддоме её заразили туберкулёзом, и всё детство прошло под присмотром врачей. Ещё студенткой Щукинского театрального училища она чем-то не понравилась руководителю курса, и та добивалась её исключения. Девушку тогда спасли другие педагоги.

Папа не может

Фото © События из мира звёзд

Дальше на дворе были 90-е, и отец Оли залез в нефтяной бизнес. При этом он был интеллигентом, инженером. Такого человека не могли не подставить. На него повесили неподъёмный долг, начались угрозы, и Оля была вынуждена уехать в Болгарию. Там она устроилась на телевидение и стала продюсером. Все деньги отправляла родителям на погашение долга. Потом было возвращение в Россию, безработица и первая роль. Погодина согласилась сняться бесплатно в фильме "Если невеста ведьма", чтобы её узнавали. Так и случилось, она стала знаменитой — и карьера актрисы пошла в гору, но вместе с этим начались несчастья.

Опухоль

Фото © ТАСС / Ольга Зиновская

На личном фронте при таком ритме жизни ничего толкового сложиться тоже не могло, но любовь всё-таки случилась. И почти сразу вдребезги... Любимый разбился в автокатастрофе. Ольга никогда не говорит об этом, но видно, что эта тема для неё до сих пор отзывается острой болью. Затем новый удар — костная опухоль. Болезнь буквально выкинула её из киноколеи — больше года она спасала руку, которую реально могли ампутировать. Слава богу, всё завершилось победой врачей. Погодина вернулась в профессию и с тех пор сниматься не прекращала — на её счету более 80 ролей.

Ещё посмотрим!

С Пимановым она также познакомилась на съёмочной площадке. Алексей пригласил Ольгу на кастинг, затем ещё раз, а затем ещё... Это повторялось 20 раз. Он был режиссёром. Фильм — "Три дня в Одессе".

Я не очень понимала, что происходит, обычно с первого раза всё решается, а тут... Но потом мне уже самой стало интересно, чем всё это кончится. Но после этого мы много лет просто общались, дружили, и у нас ничего не было, просто была какая-то серьёзная симпатия друг к другу Ольга Погодина

Мы несколько лет работали вместе, а потом появились чувства. Потом, когда человека узнаёшь, ты понимаешь, что это твой человек. Причём это не было озарением, просто постепенно становились ближе и теплее друг другу. Ну и сейчас всё хорошо Алексей Пиманов

Крепкая пара…

Алексей Пиманов, телеведущая Валентина Пиманова и их дочь Дарья Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

На тот момент Пиманов был женат вторым браком на Валентине Пимановой. Жена — его ровесница. Тоже сделала карьеру в журналистике — зрители знают её как ведущую шоу "Кумиры". Их называли очень крепкой парой. Вырастили дочь, оба состоялись и хорошо зарабатывают, отлично выглядят, но чего-то, видимо, не хватало. Для Алексея это был второй брак. От первого — ещё студенческого — у него было двое сыновей. Они тоже уже взрослые и самостоятельные.

После того как распался его брак и после того как мой брак распался, мы поняли, что всю свою жизнь, собственно говоря, мы и любили друг друга... Ольга Погодина

Период распада

Погодина лукавит, говоря, что с Алексеем их роман начался через год после того, как её брак с бизнесменом Игорем Петровым-Кондратовым распался. Людей, которые называют её разлучницей, можно понять. Она сама в интервью не раз говорила, что с первым мужем они прожили вместе 6 лет, а поженились они в 2007-м. Тогда как с Пимановым они тайно расписались в 2013-м. Простая математика…

Впрочем, со стороны первого мужа Погодиной и второй жены Пиманова в адрес Ольги и Алексея никогда ничего негативного слышно не было. Игорь Петров-Кондратов продолжает заниматься бизнесом, он является совладельцем крупнейшего автодилера "Рольф". Валентина Пиманова нашла себе нового мужчину — экс-солиста группы "Белый орёл" Игоря Лютвинского.

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Несмотря на разницу в возрасте, сказать, кто из них кого нашёл, трудно. Они оба карьеристы до мозга костей, и каждый может сделать себя счастливым, но вместе лучше. Они не живут, глядя в будущее, — в его возрасте уже можно остепениться, да и детей нет по той же причине. Они живут здесь и сейчас. Очертили свои границы, договорились о правилах и просто наслаждаются обществом друг друга.

Мы всё-таки немного не от мира сего. Я, например, никогда никому не завидовал. Я не могу подставить, не могу предать, мне органика не позволяет. И Оля такая же. А вокруг нас постоянно происходят такие вещи: нас предают, сдают, бьют в спину. Поэтому мы в какой-то момент спрятались в такую ракушку и живём там. Там нам хорошо Алексей Пиманов

Алексей очень надёжный, добрый, и сейчас скажу очень неожиданную вещь — он очень весёлый человек, очень позитивный Ольга Погодина

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