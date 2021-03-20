Камни против дубинок и звуковых гранат: в Варшаве двое полицейских пострадали на акции ковид-диссидентов

Представитель варшавской службы порядка уточнил, что несколько сотен человек, несогласных с ограничениями из-за коронавируса, собрались на площади Парадов в центре Варшавы. Начиналось шествие протестующих мирно, однако потом оно переросло в стычки со стражами порядка. Полицейские использовали средства прямого принуждения в виде физической силы, дубинок и газовых баллончиков, а также звуковых гранат. В ходе столкновений задержано несколько человек, среди которых есть находящиеся в розыске.