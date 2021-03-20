Камни против дубинок и звуковых гранат: в Варшаве двое полицейских пострадали на акции ковид-диссидентов
В ходе беспорядков задержано несколько человек, среди которых есть находящиеся в розыске.
Двое полицейских госпитализированы после акции против эпидемиологических ограничений из-за ковида, которая проходит в Варшаве, сообщил журналистам официальный представитель варшавской полиции Сильвестр Марчак.
"Были атакованы сотрудники полиции. Женщину-полицейского агрессор ударил, а мужчину-полицейского ударили камнем по голове. Оба попали в госпиталь", — сказал Марчак.
Представитель варшавской службы порядка уточнил, что несколько сотен человек, несогласных с ограничениями из-за коронавируса, собрались на площади Парадов в центре Варшавы. Начиналось шествие протестующих мирно, однако потом оно переросло в стычки со стражами порядка. Полицейские использовали средства прямого принуждения в виде физической силы, дубинок и газовых баллончиков, а также звуковых гранат. В ходе столкновений задержано несколько человек, среди которых есть находящиеся в розыске.
Из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации власти Польши ввели национальный карантин. Суточный прирост заражений коронавирусом превышает 25 тысяч новых случаев в день. Режим локдауна на территории страны продлится до 9 апреля.
Ранее Лайф писал о том, что Польша обвинила российского консула в распространении ковида.
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