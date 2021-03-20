Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Россиянин Бетербиев нокаутировал Дайнеса и защитил титулы чемпиона мира по боксу

Теперь на счету 36-летнего бойца 16 побед в 16 поединках.

20 марта 2021, 21:38
<p>Артур Бетербиев и Адам Дайнес (слева направо). Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Артур Бетербиев и Адам Дайнес (слева направо). Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Россиянин Артур Бетербиев победил немца Адама Дайнеса и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе. Он одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.

Бой должен был пройти ещё в октябре 2020 года, но переносился два раза. 36-летний россиянин в карьере провёл 16 боев и во всех одержал победу. На счету 30-летнего немца 19 побед, два поражения и одна ничья.

Впервые в России: защитит ли свои титулы непобеждённый боксёр Бетербиев?

Впервые в России: защитит ли свои титулы непобеждённый боксёр Бетербиев?

А ранее Лайф сообщал, что всемирно известный чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов официально завершил свою карьеру.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Галицкому на зависть: молодые пацаны, которые тащат российский футбол

сегодня в 21:40

Впервые в России: защитит ли свои титулы непобеждённый боксёр Бетербиев?

18 марта, 21:40

Российский теннисист Аслан Карацев выиграл первый турнир ATP в карьере

сегодня в 17:46

В Мексике кандидата на пост главы муниципалитета расстреляли в автомобиле

сегодня в 22:16

"Начинаю верить в чудо": Певец Ярослав Сумишевский едва не потерял дочь при взрыве в Химках спустя 40 дней после похорон жены

сегодня в 22:13

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1