Россиянин Бетербиев нокаутировал Дайнеса и защитил титулы чемпиона мира по боксу
Теперь на счету 36-летнего бойца 16 побед в 16 поединках.
Артур Бетербиев и Адам Дайнес (слева направо). Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Россиянин Артур Бетербиев победил немца Адама Дайнеса и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе. Он одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.
𝗔𝗡𝗗 𝗦𝗧𝗜𝗟𝗟 💯@ABeterbiev defends his unified Light Heavyweight titles, stopping Adam Deines & retaining his Boogeyman status 😈#BeterbievDeines pic.twitter.com/fiBwpbOrqT— Top Rank Boxing (@trboxing) March 20, 2021
Бой должен был пройти ещё в октябре 2020 года, но переносился два раза. 36-летний россиянин в карьере провёл 16 боев и во всех одержал победу. На счету 30-летнего немца 19 побед, два поражения и одна ничья.
А ранее Лайф сообщал, что всемирно известный чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов официально завершил свою карьеру.
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