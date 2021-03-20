Россиянин Бетербиев нокаутировал Дайнеса и защитил титулы чемпиона мира по боксу

Россиянин Артур Бетербиев победил немца Адама Дайнеса и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе. Он одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.

Бой должен был пройти ещё в октябре 2020 года, но переносился два раза. 36-летний россиянин в карьере провёл 16 боев и во всех одержал победу. На счету 30-летнего немца 19 побед, два поражения и одна ничья.