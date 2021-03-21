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Регион
Опубликовано 21 марта 2021, 00:27

В Швеции заявили о готовности производить российскую вакцину "Спутник V"

Фото © ТАСС / Zuma

Фото © ТАСС / Zuma

Речь идёт необязательно о большом заводе, но о том, чтобы использовать существующие мощности.

Несколько шведских компаний готовы производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает газета Svenska Dagbladet.

В частности, начальник отдела компании Vinnova Ларс Хаммарстрем подчеркнул, что фирма располагает возможностью выпускать вакцину. Он признал, однако, что масштабы производства будут не очень велики. Хаммарстрем пояснил, что речь идёт необязательно о большом заводе, но о том, чтобы развивать уже имеющиеся возможности.

"Конечно, есть проблема того, что сегодня производственные мощности не адаптированы, но у нас, несомненно, есть возможность выпускать вакцину в определённом объёме", — сказал он.

Профессор и эксперт по вакцинам Каролинского института Али Миразими пояснил, что в период пандемии востребованы все вакцины от коронавируса. По его словам, процесс пойдёт лучше и быстрее, если Европа начнёт производить российский препарат на своих заводах. Это упростит контроль качества, предприятия смогут посещать инспекторы, что ускорит одобрение и разрешение на использование препарата.

Идею о производстве "Спутника V" в Швеции поддержал также координатор кампании по вакцинации Рикард Бергстрем. Он подтвердил, что в настоящее время ведутся "серьёзные переговоры".

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Ранее стало известно, что римский институт "Спалланцани" проведёт научные испытания вакцины "Спутник V".

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Дарья Хомякова
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