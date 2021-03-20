На очереди была мать: под Киевом юноша зверски зарезал бизнесмена по заказу его сына-мажора — видео

Под Киевом парень зверски зарезал мужчину по заказу его сына. Видео © Facebook / Андрій Нєбитов

В селе Гнедин Киевской области молодой человек зверски расправился с 47-летним мужчиной по заказу его сына и по совместительству своего друга. 19-летний парень спланировал убийство собственного отца ради наследства, сообщает Офис генпрокурора Украины.

Кровавая драма разыгралась вечером 16 марта. Злоумышленник ворвался в один из частных домов и зверски зарезал ножом 47-летнего хозяина, нанеся ему не менее 25 ранений. В это время там же находились жена и дети жертвы. После убийства он выбежал из дома и скрылся, но вскоре его поймали полицейские. Во время задержания он признался, что давно мечтал убить человека, чтобы узнать, какие от этого будут ощущения. Кроме того, ему была обещана некая сумма денег из наследства, которое досталось бы другу после смерти отца.

Фото © Facebook / Поліція Київської області

"Я убил отца своего друга в первую очередь из-за интереса и вдобавок из-за выгоды. Мне было интересно, что я испытаю, как я к этому отнесусь, будет ли психологический барьер. А после — как я буду себя чувствовать, что я испытаю во время этого", — бесстрастно и спокойно объяснил молодой человек.

Исполнитель преступления. Фото © Facebook / Поліція Київської області

Убийца также рассказал, что в дальнейшем с товарищем планировал расправиться и с его матерью, но уже "более гуманными" методами. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, за жестокую расправу киллеру грозит наказание от десяти лет до пожизненного с конфискацией имущества. Оба молодых человека задержаны. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.

Заказчик преступления. Фото © Facebook / Поліція Київської області

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