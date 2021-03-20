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Лидер Палестины Махмуд Аббас привился от коронавируса — видео

Этим он положил начало массовой вакцинации населения.

20 марта 2021, 22:28

Видео © Facebook / wafagency

Президент Палестины Махмуд Аббас привился от коронавируса и призвал граждан последовать его примеру. Об этом сообщает WAFA.

Каким именно препаратом воспользовался 85-летний лидер, не уточняется. Он призвал граждан соблюдать инструкции Минздрава при введении вакцины и помнить о мерах безопасности.

Глава МИД Венгрии привился российской вакциной "Спутник V"

Глава МИД Венгрии привился российской вакциной "Спутник V"

С 21 марта в Палестине стартует массовая вакцинация населения. На первом этапе прививку должны получить жители от 75 лет и старше, а также медицинский персонал.

Напомним, Палестина 11 января 2021 года первой на Ближнем Востоке зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V".

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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