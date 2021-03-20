Лидер Палестины Махмуд Аббас привился от коронавируса — видео

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Президент Палестины Махмуд Аббас привился от коронавируса и призвал граждан последовать его примеру. Об этом сообщает WAFA.

Каким именно препаратом воспользовался 85-летний лидер, не уточняется. Он призвал граждан соблюдать инструкции Минздрава при введении вакцины и помнить о мерах безопасности.

С 21 марта в Палестине стартует массовая вакцинация населения. На первом этапе прививку должны получить жители от 75 лет и старше, а также медицинский персонал.

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