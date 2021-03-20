Не жди, пока укусит: эксперты объяснили как готовиться к сезону клещей в период пандемии

Роспотребнадзор напомнил, что наступающему теплу радуются и клещи, которые постепенно выходят из зимней спячки. А весенняя капель — лучшее напоминание, что пора решить вопрос: защищать ли себя от клещевого энцефалита и как это совместить с инъекциями против коронавирусной инфекции.

Где поджидает клещевой энцефалит?

Роспотребнадзор ежегодно изучает состояние парков, скверов и лесов, которые находятся в населённых пунктах или рядом с ними. Районы, где обнаружены энцефалитные клещи, называются эндемичными.

С декабря по январь ведомство присылает в лечебные учреждения, поликлиники и особенно в травмпункты документ, в котором указаны места с высоким риском заражения клещевым энцефалитом.

В Московской области традиционно опасными районами считаются Талдомский и Дмитровский. В других районах и столице клещи не заражены энцефалитом, рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев. Опасные территории определяют сотрудники Роспотребнадзора, которые выходят в лесопарки и собирают определённое количество клещей.

Потом "урожай" исследуют, а участки, где встретились насекомые, инфицированные вирусом клещевого энцефалита, отмечаются как эндемичные.

— Это важно для профилактики выезжающих на такие территории людей, чтобы они заранее проходили вакцинопрофилактику. Во-вторых, нужно знать такие районы врачам, если к ним пришёл пациент после укуса, возможно, опасного насекомого, — рассказал Илья Акинфиев. — Если человека укусил клещ в отмеченных районах и пострадавший не был вакцинирован, то врач назначает специфическую профилактику иммуноглобулином.

Иммунолог Владимир Болибок уточнил, что клещевой энцефалит — это природная очаговая инфекция и в природе она циркулирует сама по себе без участия человека. Решить для себя, вакцинироваться или нет, может каждый, заглянув на сайт Роспотребнадзора той местности, куда придётся ехать в недалёком будущем. Просто так и всем подряд прививку от энцефалита делать не стоит, считает специалист.

По словам инфекциониста Ильи Акинфиева, если так сложилось, что нужно вакцинироваться двумя вакцинами от разных заболеваний, то необходимо учесть правило — промежуток между прививками должен составлять один месяц. Совмещать эти прививки не рекомендуется.

— Значит, за месяц до первой вакцинации против ковида вакцинируемся против клещевого энцефалита. Либо сначала вакцина против ковида, а потом все остальные вакцины тоже через один месяц после второго этапа вакцины от ковида, — объясняет инфекционист.

Вакцинопрофилактику бесплатно проходят в поликлинике, к которой прикреплён пациент. Для этого ему достаточно обратиться к терапевту и рассказать, в какой район предстоит уехать. Если этот район эндемичный, то можно начать вакцинироваться в день обращения.

Вакцинация против клещевого энцефалита проходит в три этапа (три укола). Первая — в день обращения, вторая — через полтора месяца, третья — через 12 месяцев. Такая схема даёт защиту на три года. Через три года можно только ревакцинироваться — сделать один укол, и это продлит защиту ещё на три года, говорит Илья Акинфиев. По его словам, вакцинироваться нужно заранее, минимум за месяц до выезда в эндемичную зону.

Специалисты напоминают, что лучше заблаговременно сделать прививку от клещевого энцефалита, чтобы не подвергать себя опасности в путешествиях.

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