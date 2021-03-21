Сердитый хомяк Сталин покусал хозяйку, но этим спас ей жизнь

Сердитый хомяк по кличке Сталин спас жизнь своей хозяйке, укусив её за палец. Об этом рассказало издание Daily Star.

43-летняя Андреа Ланг чистила клетку грызуна, когда питомец впился ей в руку. Четыре недели ранка болела, и в итоге палец начал опухать и гноиться. Женщина принимала антибиотики, а потом заметила синяки на руках и задалась вопросом, не связано ли их появление с укусом.

Андреа Ланг. Фото © Daily Star

В итоге британка обратилась в больницу. Там врачи диагностировали у неё редкое заболевание, которое могло убить пациентку. В её крови обнаружились сгустки, один из таких тромбов мог добраться до сердца или мозга. Благодаря хомяку женщина вовремя попала в руки врачей. После этого Андреа переименовала своего хомяка в Доктора Сталина, но старается держаться от него подальше и на руки берёт только в перчатках.

"Мне повезло: он открыл мне глаза на новую главу моей жизни, с которой мне придётся жить. Но, хоть мой хомяк милый, всё же он опасен", — заключила женщина.

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