Суд продлил арест бывшей и.о. президента Боливии

Бывшей исполняющей обязанности президента Жанин Аньес, задержанной по обвинению в попытке госпереворота, продлили срок предварительного заключения с четырёх до шести месяцев. Об этом сообщила газета Pagina Siete .

Прокуратура попросила увеличить срок ареста, поскольку на расследование дела не хватит четырёх месяцев. Помимо этого суд отказал 53-летней Аньес в переводе в больницу для лечения. Политика будут лечить в тюрьме.

Напомним, Аньес задержали 13 марта по делу о госперевороте в Боливии в 2019 году, в результате которого был свергнут Эво Моралес. Бывшей и.о. президента страны предъявили обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Она была арестована на четыре месяца.