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Суд продлил арест бывшей и.о. президента Боливии

53-летней Аньес также отказали в переводе из тюрьмы в больницу.

21 марта 2021, 00:38
<p>Бывшая и.о. президента Боливии Жанин Аньес. Фото © ТАСС / EPA</p>

Бывшая и.о. президента Боливии Жанин Аньес. Фото © ТАСС / EPA

Бывшей исполняющей обязанности президента Жанин Аньес, задержанной по обвинению в попытке госпереворота, продлили срок предварительного заключения с четырёх до шести месяцев. Об этом сообщила газета Pagina Siete.

Прокуратура попросила увеличить срок ареста, поскольку на расследование дела не хватит четырёх месяцев. Помимо этого суд отказал 53-летней Аньес в переводе в больницу для лечения. Политика будут лечить в тюрьме.

Бывшая и.о. президента Боливии Аньес пыталась спрятаться во время задержания под кроватью

Бывшая и.о. президента Боливии Аньес пыталась спрятаться во время задержания под кроватью

Напомним, Аньес задержали 13 марта по делу о госперевороте в Боливии в 2019 году, в результате которого был свергнут Эво Моралес. Бывшей и.о. президента страны предъявили обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Она была арестована на четыре месяца.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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