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На Украине возбудили дело против "одного из самых агрессивных" участников беспорядков у офиса Зеленского

Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

20 марта 2021, 23:38
<p>Фото © <a href="https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/za-faktom-podij-pid-chas-akcziji-bilya-ofisu-prezidenta-u-policziji-rozpochali-kriminalne-provadzhennya/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Национальная полиция Украины</a></p>

Фото © Национальная полиция Украины

Уголовное дело возбуждено против одного из участников несанкционированного митинга в Киеве в поддержку экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Взрывы петард и выбитые окна: националисты устроили беспорядки у офиса Зеленского — видео

Взрывы петард и выбитые окна: националисты устроили беспорядки у офиса Зеленского — видео

"За совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из самых агрессивных участников. Это уроженец Винницкой области 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности", — отмечается в заявлении правоохранителей.

Мужчина был задержан в порядке статьи 208 УПК. Следственным отделом Печерского управления полиции возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.

Напомним, Сергей Стерненко обвиняется в убийстве и незаконном хранении холодного оружия. 24 мая 2018 года в Одессе радикал смертельно ранил ножом человека. Также ему инкриминируют похищение депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича в 2015 году — за это националист был осуждён 23 февраля на семь лет. Протесты в поддержку Стерненко прошли в Киеве 23 февраля, в день, когда Одесский суд приговорил фигуранта к семи годам заключения. Тогда было задержано 17 человек, в ходе беспорядков 27 силовиков получили ранения.

* Деятельность организации запрещена в РФ по решению Верховного суда.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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