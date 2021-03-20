На Украине возбудили дело против "одного из самых агрессивных" участников беспорядков у офиса Зеленского
Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.
Фото © Национальная полиция Украины
Уголовное дело возбуждено против одного из участников несанкционированного митинга в Киеве в поддержку экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
"За совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из самых агрессивных участников. Это уроженец Винницкой области 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности", — отмечается в заявлении правоохранителей.
Мужчина был задержан в порядке статьи 208 УПК. Следственным отделом Печерского управления полиции возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.
Напомним, Сергей Стерненко обвиняется в убийстве и незаконном хранении холодного оружия. 24 мая 2018 года в Одессе радикал смертельно ранил ножом человека. Также ему инкриминируют похищение депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича в 2015 году — за это националист был осуждён 23 февраля на семь лет. Протесты в поддержку Стерненко прошли в Киеве 23 февраля, в день, когда Одесский суд приговорил фигуранта к семи годам заключения. Тогда было задержано 17 человек, в ходе беспорядков 27 силовиков получили ранения.
* Деятельность организации запрещена в РФ по решению Верховного суда.
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