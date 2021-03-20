На Украине возбудили дело против "одного из самых агрессивных" участников беспорядков у офиса Зеленского

Уголовное дело возбуждено против одного из участников несанкционированного митинга в Киеве в поддержку экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"За совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из самых агрессивных участников. Это уроженец Винницкой области 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности", — отмечается в заявлении правоохранителей.

Мужчина был задержан в порядке статьи 208 УПК. Следственным отделом Печерского управления полиции возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.

* Деятельность организации запрещена в РФ по решению Верховного суда.

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