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Российские гандболистки завоевали путёвку на Олимпиаду в Токио

Спортсменки гарантировали себе как минимум второе место в группе.

20 марта 2021, 23:08
<p>Фото © <a href="https://vk.com/rh" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Федерация гандбола России</a></p>

Фото © Федерация гандбола России

Женская сборная России по гандболу победила команду из Казахстана и завоевала путёвку на летние Олимпийские игры в Токио. Матч второй отборочной группы в Венгрии завершился со счётом 33:26 (17:16).

Встреча команд во второй игре отборочного турнира завершилась со счётом 33:26. В первой игре гандболистки сборной РФ одолели команду из Сербии (29:24). Таким образом, россиянки гарантировали себе как минимум второе место в квартете и путёвку на ОИ в Токио.

Олимпиада в Токио пройдёт без иностранных болельщиков

Олимпиада в Токио пройдёт без иностранных болельщиков

Ранее Лайф сообщал, что российские спортсмены на ближайших Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ОКР).

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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