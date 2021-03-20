Российские гандболистки завоевали путёвку на Олимпиаду в Токио

Женская сборная России по гандболу победила команду из Казахстана и завоевала путёвку на летние Олимпийские игры в Токио. Матч второй отборочной группы в Венгрии завершился со счётом 33:26 (17:16).

Встреча команд во второй игре отборочного турнира завершилась со счётом 33:26. В первой игре гандболистки сборной РФ одолели команду из Сербии (29:24). Таким образом, россиянки гарантировали себе как минимум второе место в квартете и путёвку на ОИ в Токио.

Ранее Лайф сообщал, что российские спортсмены на ближайших Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ОКР).

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