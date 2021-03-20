В России утвердили концепцию профилактики правонарушений подростков

Концепцию совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних утвердили в России до 2025 года, следует из распоряжения Правительства РФ. На этот же срок утверждается план мероприятий по реализации вышеуказанной концепции.

Документ предусматривает основные направления, формы и методы улучшения системы профилактики безнадзорности и правонарушений подростков.

"Особого внимания требуют такие антиобщественные действия, как запугивание, травля (буллинг) ребёнка со стороны одноклассников, распространение лживой, порочащей ребёнка информации в социальных сетях", — говорится в документе.

По состоянию на 1 января 2020 года численность детей до 18 лет, постоянно проживающих в России, составляла 30,37 миллиона человек. Участниками преступлений в 2019 году стали 37,9 тысячи несовершеннолетних (в 2018 году было 40,8 тысячи человек), следует из документа.

Ранее Лайф писал о том, что шестеро подростков сбежали из реабилитационного центра в Екатеринбурге.

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