В Москве пьяный лихач на Infiniti протаранил более 10 машин, в том числе скорую. Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS ).

В подмосковных Люберцах водитель автомобиля Infinity протаранил 12 машин, припаркованных во дворе. Как рассказали Лайфу очевидцы, нарушитель, предположительно, был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Машины получили различные повреждения. Некоторые просто поцарапаны, другим требуется более серьёзный ремонт. Под таран попала также карета скорой помощи, которая ожидала фельдшеров возле дома на Озёрной улице. Виновник ДТП хотел скрыться с места происшествия, но водитель скорой отнял у него ключи и снял клеммы с аккумулятора, чтобы он не мог уехать.

Во время инцидента никто не пострадал. В настоящее время на месте работают сотрудники ДПС, выясняются все причины произошедшего.

Накануне в Краснодарском крае водитель протаранил мужчину за то, что тот повредил его авто молотком.

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