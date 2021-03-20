В Мексике кандидата на пост главы муниципалитета расстреляли в автомобиле

Ивонн Гальегос, кандидат на пост главы администрации муниципалитета Окотлан-де-Морелос в штате Оахака на юге Мексики, в субботу стала жертвой покушения. Новость об убийстве политика подтвердил в своём твиттере губернатор региона Алехандро Мурат.

"Я осуждаю нападение, в ходе которого погибла Ивонн Гальегос. Я прошу провести соответствующее расследование, чтобы это прискорбное событие не осталось безнаказанным", — говорится в записи.

По имеющейся информации, четверо преступников обстреляли автомобиль Гальегос в районе Санто-Томас-Хальетца. Стрелявшие скрылись с места преступления.

Министр общественной безопасности и защиты граждан Роса Исела Родригес в марте заявила, что с сентября 2020 года в Мексике более 60 политических деятелей были убиты. Разгул насилия сопровождает избирательную кампанию перед июньскими выборами в федеральный парламент и местные органы власти.

За прошедший год в Мексике, согласно официальным данным, было совершено около 34,5 тыс. умышленных убийств, что на 0,4% меньше, чем в рекордном 2019 году.

Ранее Лайф писал о том, что в Мексике 11 человек, распивавших спиртное у дороги, расстреляли неизвестные на автомобилях.

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