В Мексике кандидата на пост главы муниципалитета расстреляли в автомобиле
В преддверии июньских выборов в стране убито более 60 политических деятелей.
Фото © Pixabay
Ивонн Гальегос, кандидат на пост главы администрации муниципалитета Окотлан-де-Морелос в штате Оахака на юге Мексики, в субботу стала жертвой покушения. Новость об убийстве политика подтвердил в своём твиттере губернатор региона Алехандро Мурат.
"Я осуждаю нападение, в ходе которого погибла Ивонн Гальегос. Я прошу провести соответствующее расследование, чтобы это прискорбное событие не осталось безнаказанным", — говорится в записи.
По имеющейся информации, четверо преступников обстреляли автомобиль Гальегос в районе Санто-Томас-Хальетца. Стрелявшие скрылись с места преступления.
Министр общественной безопасности и защиты граждан Роса Исела Родригес в марте заявила, что с сентября 2020 года в Мексике более 60 политических деятелей были убиты. Разгул насилия сопровождает избирательную кампанию перед июньскими выборами в федеральный парламент и местные органы власти.
За прошедший год в Мексике, согласно официальным данным, было совершено около 34,5 тыс. умышленных убийств, что на 0,4% меньше, чем в рекордном 2019 году.
Ранее Лайф писал о том, что в Мексике 11 человек, распивавших спиртное у дороги, расстреляли неизвестные на автомобилях.
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