"Начинаю верить в чудо": Певец Ярослав Сумишевский едва не потерял дочь при взрыве в Химках спустя 40 дней после похорон жены

Известного певца Ярослава Сумишевского преследует чёрная полоса неудач: едва прошло 40 дней с момента похорон жены Натальи, как произошёл взрыв в Химках, в том подъезде, где находится квартира его дочери Ксении. Об этом музыкант рассказал в сториз в "Инстаграме".

Фото © Instagram / yaroslav_sumishevskiy

Взрыв в жилой девятиэтажке на Зелёной улице в подмосковных Химках прогремел около 11 утра 19 марта. Каким-то чудом квартира Ксении Сумишевской не пострадала, хотя она находится по соседству. Сама девушка тоже цела и вышла на связь.

"Я в шоке, начинаю всё больше верить в чудо. А чудо в том, что наша квартира целая. Снизу, слева квартиры задеты, а наша нет", — рассказала она в сториз в "Инстаграме".

Фото © Instagram / k.sumishevskaya

Напомним, 31 января артист попал в ДТП в Красноярском крае. Он ехал на концерт в село Солгон вместе с супругой и главой Союза десантников региона Александром Гуляковым, который также погиб после аварии. Женщину доставили в реанимацию, где врачи неделю боролись за её жизнь. Ярослав остался вдовцом с маленьким сыном Мирославом.

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