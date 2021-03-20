"Начинаю верить в чудо": Певец Ярослав Сумишевский едва не потерял дочь при взрыве в Химках спустя 40 дней после похорон жены
В конце января артист попал в аварию в Красноярском крае. Он ехал на концерт вместе с главой Союза десантников региона, тот скончался на месте, а супруга — через неделю в реанимации.
Ярослав Сумишевский и его дочь Ксения. Фото © Instagram / k.sumishevskaya
Известного певца Ярослава Сумишевского преследует чёрная полоса неудач: едва прошло 40 дней с момента похорон жены Натальи, как произошёл взрыв в Химках, в том подъезде, где находится квартира его дочери Ксении. Об этом музыкант рассказал в сториз в "Инстаграме".
Фото © Instagram / yaroslav_sumishevskiy
Взрыв в жилой девятиэтажке на Зелёной улице в подмосковных Химках прогремел около 11 утра 19 марта. Каким-то чудом квартира Ксении Сумишевской не пострадала, хотя она находится по соседству. Сама девушка тоже цела и вышла на связь.
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"Я в шоке, начинаю всё больше верить в чудо. А чудо в том, что наша квартира целая. Снизу, слева квартиры задеты, а наша нет", — рассказала она в сториз в "Инстаграме".
Фото © Instagram / k.sumishevskaya
Напомним, 31 января артист попал в ДТП в Красноярском крае. Он ехал на концерт в село Солгон вместе с супругой и главой Союза десантников региона Александром Гуляковым, который также погиб после аварии. Женщину доставили в реанимацию, где врачи неделю боролись за её жизнь. Ярослав остался вдовцом с маленьким сыном Мирославом.
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