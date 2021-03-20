"Посмотрела мутными глазами": Вика Цыганова раскрыла причины давнего конфликта с Пугачёвой

57-летняя певица Вика Цыганова раскрыла подробности давнего конфликта с Аллой Пугачёвой. По словам артистки, она очень обижена на неё за отказ разрешить участвовать в фестивале "Рождественские встречи".

Звезда шансона мечтала спеть на этом мероприятии и даже решилась сама подойти к Примадонне и попросить об этом. Она выразила свою признательность её творчеству, но народная артистка отреагировала весьма холодно.

"Она посмотрела на меня какими-то мутными глазами, ответила — я тоже вас люблю, и всё на этом", — рассказала Цыганова в эфире программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

При этом певица отметила, что считает голос Пугачёвой фантастическим и любит её творчества. Однако муж артистки Вадим Цыганов с мнением супруги не согласен.

"Честно, пусть она не обижается, мне никогда не нравилось всё, что она делает, кроме одной песни. Песни про то, что только раз в году бывает май", — сказал композитор.

Он также отметил, что причиной давнего конфликта стала песня "Приходите в мой дом", которую Пугачёва хотела получить в собственный репертуар. Её автором как раз и был Цыганов. После долгих переговоров он разрешил Примадонне исполнять хит, но полностью передавать права отказался. Спустя некоторое время он отдал их шансонье Михаилу Кругу.

По словам Вики Цыгановой, после этого её карьера пошла на спад, артистку перестали приглашать на концерты и телеэфиры. Певица винит в этом Пугачёву и считает, что именно она имеет огромное влияние на всю эстраду с 90-х годов.

В мае 2020 года Лайф сообщал, что предпринимательница из ЯНАО подала в суд на Пугачёву. Причину конфликта истица не раскрыла, однако специализация суда даёт понять, что, вероятно, иск связан со спором о товарных знаках.

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