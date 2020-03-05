"Наша личная тема". Предпринимательница из ЯНАО отказалась комментировать иск против Пугачёвой

Лайфу удалось связаться с предпринимательницей Кристине Мартиросян из Ямало-Ненецкого автономного округа, которая обратилась в суд по интеллектуальным делам с иском против Аллы Пугачёвой, однако девушка не захотела комментировать ситуацию.

— Я очень уважаю Аллу Борисовну, это наша личная тема с ней, комментировать больше не буду, — сказала она.

Иск против Примадонны появился в картотеке арбитражных дел 4 марта, в производство его пока не взяли. Причина конфликта тоже неизвестна. Однако специализация суда, в который обратилась Мартиросян, даёт понять, что, вероятно, иск связан со спором о товарных знаках.

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